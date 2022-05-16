TCMB'den devlet iç borçlanma senetlerini özendirme adımı

Liralaşma Stratejisi kapsamında Türk Lirası cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı adımlara bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Liralaşma stratejisini paralelinde, Para ve Kur Politikası metni kapsamında adım attı. Merkez Bankası'nın amacı Türk Lirası cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırmak.

Bankalara TL İşlemleri ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı'nda değişiklik

Bankacılık kaynaklarına göre, Merkez Bankası, bankalara TL İşlemleri ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı'nda değişik yapıldı.

Yeni uygulamalar 27 Mayıs'tan itibaren devreye girecek

2022 yılı Para ve Kur Politikası metninde yer alan kararlara göre ve Liralaşma Stratejisi çerçevesinde, TCMB, TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığının artırılmasına yönelik olarak 27 Mayıs'tan itibaren bazı uygulamaları devreye alacak.

Teminat blokajının yüzde 30'u DİBS sepetinden oluşacak

TCMB, Döviz Piyasaları Müdürlüğü nezdinde tesis edilen tüm swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 30'unun DİBS sepetinden oluşmasına karar verdi.

DİBS sepeti sadece TL cinsinden olacak

DİBS sepetinin sadece TL cinsi; kuponsuz, sabit kuponlu, değişken faizli ve TLREF'e endeksli; DİBS veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından yurt içinde ihraç edilen kira sertifikası cinsinden varlıklardan oluşması uygun görüldü.

DİBS'ler hariç diğer teminat çeşitlerinde iskonto oranları artırıldı

Ayrıca, TL cinsinden DİBS'ler hariç diğer teminat çeşitlerinde iskonto oranlarının artırıldığını ve yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarıldığını belirten bankacılık kaynakları, gelecek dönemde de TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığının artırılması yönünde adımların sürdürülebileceğini söyledi.