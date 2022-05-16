Petrol
111.04
-0.46%
Euro
16.26
0.94%
Dolar
15.59
0.71%
Altın
918.66
-0.33%
Borsa
2405
-0.57%
Bitcoin
472.000
-2.33%
BTXN Coin
13.05
-1.58%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    TCMB'den devlet iç borçlanma senetlerini özendirme adımı

    Liralaşma Stratejisi kapsamında Türk Lirası cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı adımlara bir yenisi daha eklendi.
    • 16.05.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 16:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TCMB'den devlet iç borçlanma senetlerini özendirme adımı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Liralaşma stratejisini paralelinde, Para ve Kur Politikası metni kapsamında adım attı. Merkez Bankası'nın amacı Türk Lirası cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırmak.

    Bankalara TL İşlemleri ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı'nda değişiklik

    Bankacılık kaynaklarına göre, Merkez Bankası, bankalara TL İşlemleri ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı'nda değişik yapıldı.

    Yeni uygulamalar 27 Mayıs'tan itibaren devreye girecek

    2022 yılı Para ve Kur Politikası metninde yer alan kararlara göre ve Liralaşma Stratejisi çerçevesinde, TCMB, TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığının artırılmasına yönelik olarak 27 Mayıs'tan itibaren bazı uygulamaları devreye alacak.

    Teminat blokajının yüzde 30'u DİBS sepetinden oluşacak

    TCMB, Döviz Piyasaları Müdürlüğü nezdinde tesis edilen tüm swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 30'unun DİBS sepetinden oluşmasına karar verdi.

    TCMB

    DİBS sepeti sadece TL cinsinden olacak

    DİBS sepetinin sadece TL cinsi; kuponsuz, sabit kuponlu, değişken faizli ve TLREF'e endeksli; DİBS veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından yurt içinde ihraç edilen kira sertifikası cinsinden varlıklardan oluşması uygun görüldü.

    DİBS'ler hariç diğer teminat çeşitlerinde iskonto oranları artırıldı

    Ayrıca, TL cinsinden DİBS'ler hariç diğer teminat çeşitlerinde iskonto oranlarının artırıldığını ve yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarıldığını belirten bankacılık kaynakları, gelecek dönemde de TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığının artırılması yönünde adımların sürdürülebileceğini söyledi.


    İlginizi Çekebilir

    Yüksekova’da toz bulutu araçları çamura bürüdü
    Gündem

    Yüksekova’da toz bulutu araçları çamura bürüdü

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Volkan Demirel, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye de kaybetmedi
    Futbol

    Volkan Demirel, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye de kaybetmedi

    Görüş Bildir