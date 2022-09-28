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- TCMB'den ihracat kredilerinin amacı dışında kullanılmasını önlemek için yeni talimat
TCMB'den ihracat kredilerinin amacı dışında kullanılmasını önlemek için yeni talimat
Merkez Bankası ihracat kredilerin alınış amacı dışında kullanılmasını engellemek için bir adım daha attı.
- Haber Merkezi
- 28.09.2022 - 22:54
- Güncelleme : 28.09.2022 - 22:59
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredilerin doğru alana yönlendirilmesini ve amacı dışında kullanımını durdurmayı amaçlayan bir talimat yayınladı.
Merkez Bankası'nın yeni talimatı bankalara gönderildi.
İhracatçı tanımı ve ihracat kredilerinin nitelikleri belirgin hale getirildi
Bankalara gönderilen menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında ihracatçı tanımı ve ihracat kredilerinin nitelikleri netleştirildi.
Tanımlara açıklık kazandırıldı
Merkez Bankası, böylelikle ihracat kredileri ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyetlerinin finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin tanımlamalarına açıklık getirmiş oldu.
Kredilerin amacı dışında kullanılmasının önüne geçilecek
Bloomberg'in haberine göre, böylelikle kredilerin amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
İhracat kredisinin kriteri
- İhracat kredilerinin tanımı, "Son üç mali yıldaki ya da son mali yıldaki ihracat toplamının ithalat toplamına oranı en az yüzde 110 olan firmalara en fazla 2 yıl vadeli kullandırılan ihracat kredileridir." şeklinde oldu.
Kredinin kullandırılmasının kriterleri
- Kredinin ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü karşılığında kullandırılması ve raporlanması durumunda kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde taahhüdün gerçekleştirilmesi esas alınacak.
- Kredi kullandıran banka, ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhütlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini kredi bazında izlemek ve raporlamakla sorumlu tutulacak.
- Kredi kullanan firmaların, kredi kullandırımı esnasında net ihracatçı olmadığının veya net ihracatçı olma şartının aranmayacağı firmalardan olmadığının sonradan tespit edilmesi, 24 ay içerisinde taahhüdün gerçekleştirilmemesi hallerinde eksik hesaplanan yükümlülükler için talimatın yaptırım hükümleri kabul olunacak.