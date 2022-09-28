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TCMB'den ihracat kredilerinin amacı dışında kullanılmasını önlemek için yeni talimat

TCMB'den ihracat kredilerinin amacı dışında kullanılmasını önlemek için yeni talimat

Merkez Bankası ihracat kredilerin alınış amacı dışında kullanılmasını engellemek için bir adım daha attı.