Petrol
88.09
3.79%
Euro
18.0216
1.88%
Dolar
18.516
0.37%
Altın
988.94
2.38%
Borsa
3198
-2.07%
Bitcoin
365.522
2.98%
BTXN Coin
10.65
1.62%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    TCMB'den ihracat kredilerinin amacı dışında kullanılmasını önlemek için yeni talimat

    Merkez Bankası ihracat kredilerin alınış amacı dışında kullanılmasını engellemek için bir adım daha attı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 22:54
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 22:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TCMB'den ihracat kredilerinin amacı dışında kullanılmasını önlemek için yeni talimat

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredilerin doğru alana yönlendirilmesini ve amacı dışında kullanımını durdurmayı amaçlayan bir talimat yayınladı.

    Merkez Bankası'nın yeni talimatı bankalara gönderildi.

    İhracatçı tanımı ve ihracat kredilerinin nitelikleri belirgin hale getirildi

    Bankalara gönderilen menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında ihracatçı tanımı ve ihracat kredilerinin nitelikleri netleştirildi.

    Tanımlara açıklık kazandırıldı

    Merkez Bankası, böylelikle ihracat kredileri ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyetlerinin finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin tanımlamalarına açıklık getirmiş oldu.

    Kredilerin amacı dışında kullanılmasının önüne geçilecek

    Bloomberg'in haberine göre, böylelikle kredilerin amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

    kredi

    İhracat kredisinin kriteri

    • İhracat kredilerinin tanımı, "Son üç mali yıldaki ya da son mali yıldaki ihracat toplamının ithalat toplamına oranı en az yüzde 110 olan firmalara en fazla 2 yıl vadeli kullandırılan ihracat kredileridir." şeklinde oldu.

    Kredinin kullandırılmasının kriterleri

    • Kredinin ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü karşılığında kullandırılması ve raporlanması durumunda kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde taahhüdün gerçekleştirilmesi esas alınacak.
    • Kredi kullandıran banka, ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhütlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini kredi bazında izlemek ve raporlamakla sorumlu tutulacak.
    • Kredi kullanan firmaların, kredi kullandırımı esnasında net ihracatçı olmadığının veya net ihracatçı olma şartının aranmayacağı firmalardan olmadığının sonradan tespit edilmesi, 24 ay içerisinde taahhüdün gerçekleştirilmemesi hallerinde eksik hesaplanan yükümlülükler için talimatın yaptırım hükümleri kabul olunacak.

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Sinop'ta öğrenciyi taciz eden müdür yardımcısına 9 yıl hapis
    3. Sayfa

    Sinop'ta öğrenciyi taciz eden müdür yardımcısına 9 yıl hapis

    Juan Mata'nın IQ'sü 142 çıktı
    Futbol

    Juan Mata'nın IQ'sü 142 çıktı

    Görüş Bildir