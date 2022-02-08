TCMB'den ihracatçıya verdiği kredi için döviz mevduatlarından TL'ye dönüş şartı

Merkez Bankası, ihracatçı firmalara kullandırılan "reeskont kredisi" konusunda yeni bir düzenlemeye gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihracatçı firmalara kullandırılan "reeskont kredisi" konusunda yeni bir düzenleme yaptı.

Merkez Bankası, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nı değiştirdi. Yeni karara göre, reeskont kredisi kullanan firmalara döviz mevduatlarını Türk Lirası'na çevirme şartı getirildi. Değişiklikle ihracatçıya sağlanan kredi imkanında, döviz mevduatlarından TL'ye dönüşüm şartı getirildi.

EN AZ YÜZDE 10'UNU TÜRK LİRASI'NA ÇEVİRECEK VEYA TL'YE GEÇİŞ TAAHHÜDÜ VERİLECEK

Buna göre, 30 Nisan'a kadar döviz cinsi reeskont kredisi kullanacak firmalar, döviz hesaplarının en az yüzde 10'unu Türk Lirası'na çevirecek veya TL'ye geçiş taahhüdünde bulunacak.

1 MAYIS-31 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA

1 Mayıs ile 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kullanımlarda ise Türk Lirasına çevirme veya taahhütte bulunma şartı, döviz mevduatının en az yüzde 20'si olacak.

1 AĞUSTOS VE SONRASI İÇİN

1 Ağustos ve sonrasındaki reeskont kredisi kullanımlarında ise döviz hesaplarının en az yüzde 20’sinin Türk Lirası'na dönüşmüş olması şartı getirildi. Bu kararla reeskont kredilerinin Merkez Bankası rezervlerine katkısının artması bekleniyor.