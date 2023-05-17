TCMB'den Liralaşma Stratejisi kapsamında bankaların menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama Merkez Bankası, Liralaşma Stratejisi kapsamında bir adım daha attı. Banka mevduatlarının ve katılım fonlarının dövizden TL'ye döndürülmesi hedef alındı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurunun yatay seyrini devam ettirmek için Türk Lirası mevduatın dövize yönlenmesini önlemek istiyor.

Bu hedef doğrultusunda da bir dizi önlem alıyor ve bankalar aracılığı ile mevduat sahiplerinin TL'de kalması için mevduat sahiplerini yönlendirilmesini sağlamaya yönelik kararlar açıklıyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan "Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" de bu önlemlerden biri.

Ek dönüşüm hedefi için geçici madde

Liralaşma Stratejisi kapsamında Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'e eklenen geçici madde ile 2023'ün geri kalanında gerçek kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk Lirası mevduat/katılma hesaplarına ek dönüşüm hedefi uygulanacak.

Yüzde 10'un altında ek dönüşüm yapılması halinde bankalara ilave menkul kıymet bloke edilecek

26 Mayıs 2023 hesaplama tarihinden itibaren 28 Temmuz 2023 (dahil) hesaplama tarihine kadar yüzde 10'un altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan tutar kadar, 28 Temmuz 2023 hesaplama tarihinden itibaren yüzde 30'un altında kalan bankalar için ek dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat/katılım fonu tutarının yüzde 10'u oranında ilave menkul kıymet, söz konusu hedefe ulaşılıncaya kadar bloke olarak tesis edilecek.