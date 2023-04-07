TCMB'den liralaşmayı güçlendirecek adım! Menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılık düzenlemesi yapıldı Türkiye'nin para politikası Liralaşma Stratejisi üzerine kurulu. 2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenmişti. Bu amaç doğrultusunda adımlar atılmaya devam ediliyor.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikası metinlerinde belirttiği gibi elindeki araçları liralaşmayı güçlendirmek için kullanıyor.

Merkez Bankası, bu doğrultuda liralaşma stratejisini güçlendirmek adına menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklarda düzenlemeler yaptı.

Son dönemde dövizden Türk Lirasına dönüşümü artıracak adımlar üst üste geldi. Merkez Bankası şimdi de oranlara dönük değişiklik yaptı. Bilançolardaki Türk Lirası payı yüzde 60'ın üzerindeki bankalara indirim uygulanacak.

Kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı

TCMB'nin, Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Dönüşüm oranlarının hesaplanmasında 31 Mart 2023 tarihi esas

Buna göre, yabancı para (YP) mevduat/katılım fonlarından Türk Lirası mevduat/katılım fonlarına dönüşüm oranlarının hesaplanmasında gelecek altı aya yönelik hesaplamalarda 31 Mart 2023 tarihi esas alınacak.

Bazı bankalara makro ihtiyati tedbirlerde muafiyet

Türk Lirası mevduatların/katılım fonlarının payı yüzde 70'i aşan bankalara ise kredi faizine göre makro ihtiyati tedbirlerde muafiyet sağlanacak.

Bazı bankaların YP zorunlu karşılık oranına tüm vadelerde 5 puan ek

Öte yandan, Türk Lirası mevduatların/katılım fonlarının payı yüzde 60'ın altında kalan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranı yükümlülüklerine tüm vadelerde 5 puan ilave edilecek.

Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni'nde bu adımların sinyali verilmişti

TCMB, 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni'nde, liralaşma stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk Lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edebileceğini kamuoyu ile paylaşmıştı.

Sık Sorulan Sorular Zorunlu karşılık nedir? Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık olarak ifade edilir. Mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır. Ayrıca bu oran Merkez Bankası tarafından belirlenir.