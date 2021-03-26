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    TCMB'den repo ihaleleriyle piyasaya 80 milyar lira

    TCMB, Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
    • AA
    • 26.03.2021 - 12:47
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    TCMB'den repo ihaleleriyle piyasaya 80 milyar lira

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira, 2 Nisan vadeli repo ihalesi ile 59 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

    İhalelere toplam 143 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    1 Nisan vadeli İhalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,89 seviyesinde, 2 Nisan vadeli ihalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB den repo ihaleleriyle piyasaya 80 milyar lira #1

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