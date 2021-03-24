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- TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 48 milyar lira
TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 48 milyar lira
Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 47 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.
- AA
- 24.03.2021 - 12:36
- Güncelleme : 24.03.2021 - 12:45
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün miktar yöntemiyle düzenlediği ihaleye, 108 milyar 767 milyon liralık teklif geldi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
Bugün 47 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira'lık ihalenin sonucunda, böylelikle TCMB'nın Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bir yenisi daha eklenmiş oldu.