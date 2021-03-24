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TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 48 milyar lira

TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 48 milyar lira

Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 47 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.