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- TCMB'nin 2020 yılı dönem kârı 34.5 milyar lira
TCMB'nin 2020 yılı dönem kârı 34.5 milyar lira
Geçen yıl sonu itibarıyla bankanın aktif toplamı 1 trilyon 243 milyar 995 milyon 300 bin lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankanın altın mevcudu 319 milyar 703 milyon lira oldu.
- AA
- 15.03.2021 - 12:26
- Güncelleme : 15.03.2021 - 13:21
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılında 34 milyar 497 milyon 900 bin lira dönem kârı elde etti.
89. HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO
TCMB'nin 31 Aralık 2020'de sona eren 89. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.
AKTİF TOPLAM 1 TRİLYON 243 MİLYAR 995,3 MİLYON LİRA
Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla bankanın aktif toplamı 1 trilyon 243 milyar 995,3 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.
ALTIN MEVCUDU 319 MİLYAR 703 MİLYON LİRA
Bu dönemde bankanın altın mevcudu 319 milyar 703 milyon lira oldu.
İHTİYAT AKÇESİ TUTARI 5 MİLYAR 910 MİLYON LİRA
Geçen yıl sonu itibarıyla bankanın ihtiyat akçesi tutarı 5 milyar 910 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.
Banka, 2019'da 44 milyar 732 milyon 800 bin lira dönem kârı elde etmişti.