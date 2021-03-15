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TCMB'nin 2020 yılı dönem kârı 34.5 milyar lira

TCMB'nin 2020 yılı dönem kârı 34.5 milyar lira

Geçen yıl sonu itibarıyla bankanın aktif toplamı 1 trilyon 243 milyar 995 milyon 300 bin lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankanın altın mevcudu 319 milyar 703 milyon lira oldu.