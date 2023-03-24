TCMB'nin 2022 yılı dönem karı 72 milyar lira oldu

AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 31 Aralık 2022'de sona eren 91. hesap dönemine ilişkin bilançosu, açıklanarak Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.
Banka, 2021'de 57 milyar 483,2 milyon lira dönem kârı elde etmişti. 2022 yılında elde ettiği dönem kârı 72 milyar 21,9 milyon liraya yükseldi.
Bankanın aktif toplamı 3 trilyon 575 milyar 62,7 milyon lira
Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla bankanın aktif toplamı 3 trilyon 575 milyar 62,7 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın mevcudu 857 milyar 249,5 milyon lira
Bu dönemde bankanın altın mevcudu 857 milyar 249,5 milyon lira oldu.
İhtiyat akçesi tutarı 7 milyar 799,5 milyon lira
Geçen yıl sonu itibarıyla bankanın ihtiyat akçesi tutarı 7 milyar 799,5 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.