TCMB'nin 2022 yılı dönem karı 72 milyar lira oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 yılında 72 milyar 21,9 milyon lira dönem kârı elde etti.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 31 Aralık 2022'de sona eren 91. hesap dönemine ilişkin bilançosu, açıklanarak Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Banka, 2021'de 57 milyar 483,2 milyon lira dönem kârı elde etmişti. 2022 yılında elde ettiği dönem kârı 72 milyar 21,9 milyon liraya yükseldi.

Bankanın aktif toplamı 3 trilyon 575 milyar 62,7 milyon lira

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla bankanın aktif toplamı 3 trilyon 575 milyar 62,7 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın mevcudu 857 milyar 249,5 milyon lira

Bu dönemde bankanın altın mevcudu 857 milyar 249,5 milyon lira oldu.

İhtiyat akçesi tutarı 7 milyar 799,5 milyon lira

Geçen yıl sonu itibarıyla bankanın ihtiyat akçesi tutarı 7 milyar 799,5 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.