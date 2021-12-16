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TCMB'nin faiz kararından sonra döviz ve altındaki son durum

TCMB'nin faiz kararından sonra döviz ve altındaki son durum

Merkez Bankası'nın yılın son para politikası kurulu toplantısında merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Kararın döviz ve altını nasıl etkilediği merak konusu oldu.