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- TCMB'nin faiz kararından sonra döviz ve altındaki son durum
TCMB'nin faiz kararından sonra döviz ve altındaki son durum
- Haber Merkezi
- 16.12.2021 - 14:04
- Güncelleme : 16.12.2021 - 14:29
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek, yüzde 15’ten yüzde 14'e indirilmesine karar verdi.
TCMB, kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan azaltarak yüzde 16'dan yüzde 15'e çekmişti.
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDAN SONRA DOLARIN DURUMU
Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra döviz ve altındaki son durum şöyle:
DOLAR: 15,637 LİRA
Dolar/TL güne yüzde 1,49 artışla 15,0324’ten başlamıştı. Dolar sonrasında 15, 112'ye çıkmıştı. Merkez Bankası'nın faiz indiriminden hemen sonra dolar 15,242 lira oldu. Saat 14.21de dolar 15,637 liradan işlem görüyor.
EURO: 17,586 LİRA
Euro/TL güne yüzde 1,72 yükselerek 16,9893 ile başladı, sonrasında 17,11005 'e yükselmişti. Merkez Bankası'nın faiz indiriminden hemen sonra euro ise 17,243 lira oldu. Saat 14.21'de euro 17,586 liradan işlem görüyor.
STERLİN: 20,311 LİRA
Sterlin ise kararın açıklanmasından sonra 20,144 liraya dayandı. 14.21'de ise 20,311 liradan işlem görüyor.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 876 lira
Çeyrek altın: 1.448 lira
Cumhuriyet: 5 bin 900 lira
Bilezik 22 ayar (gram): 800 lira
Tam altın: 5 bin 793 lira
Yarım altın: 2 bin 869 lira
Reşat altın: 5 bin 780 lira