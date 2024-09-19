TCMB'nin faiz kararının ardından CDS puanı geriledi Merkez Bankası'nın politika faizi kara sonrasında 6 aylık likit CDS puanı yüzde 12,33 düşerek 53,47 puana, 5 yıllık orta vadeli CDS puanı yüzde 2,77 düşüşle 258,34 puana düştü.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını belirlendiği Para Politikası Kurulu (PPK) sonuçlandı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit bırakmaya karar verdi.

TCMB kararının ardından 6 aylık likit Kredi Risk Primi olan CDS puanı yüzde 12,33 düşerek 53,47 puana, 5 yıllık orta vadeli CDS puanı yüzde 2,77 düşüşle 258,34 puana geriledi.

Bir ülke tarafından alınan kredinin geri ödenmeme riskini ifade eden değer, kredi talebinde bulunan ülkenin finansal güvenilirliğini anlatıyorken, yaşanan düşüş Türkiye'nin lehine.

"TÜRKİYE'NİN ORTA VADELİ CDS PUANI 90 SEVİYESİNE DÜŞMELİ"

Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, CDS puanlarındaki düşüşle ilgili olarak, Türkiye'nin orta vadeli CDS puanının, reel olarak 90 puan seviyesine düşmesinin beklendiğini belirtti.