TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine gelen teklif açıklandı

AA

Depo; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirli vadeler ile bankalara teminat ve limitleri doğrultusunda sağladığı "mevduat olanağı" olarak tanımlanıyor.

TCMB'nin dün açtığı 280 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 255 milyar 952 milyon lira oldu.

DEPO

Söz konusu bankalar depo sayesinde; Merkez Bankası'nın aynı gün içerisinde ilan ettiği faiz oranlarından, Türk Lirası şeklinde borç alıp verebilirler.

Depo imkanı, Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasası aracılığı ile sağlanıyor.