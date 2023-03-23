TCMB'nin politika faizini sabit bırakması bekleniyor Bugün saat 14.00'de Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Açıklama öncesinde yapılan anketlerin sonucundan faizin yüzde 8,5 oranında basit kalacağı sonucu çıkıyor.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) bugün bir karar verecek.

Ocak ayında politika faizi yüzde 9'du

Merkez Bankası geçen yıl 500 baz puanlık faiz indirimlerini kasım ayında tamamlamış, aralık ve ocak aylarında politika faizini yüzde 9'da tutmuştu.

Şubat ayında faiz 8,5 oldu

Şubat ayında büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremin ardından sanayi üretimi ve istihdamın desteklenmesi için TCMB, politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 9'dan yüzde 8,5'a düşürüldü.

Toplantı metninin mesajı

TCMB "ölçülü" olarak nitelediği indirimin ardından parasal duruşun deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için "yeterli" olduğunu belirtti.

Anketlerin ortak beklentisi faizin sabit kalması yönünde

Mart ayında da TCMB, mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutması tahmini ağır basıyor.

Reuters anketi, faiz için "yüzde 8,5" diyor

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tahminlerinin medyanı, TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit bırakacağını gösterdi.

Ankete katılan 6 kurum, politika faizinin 50 baz puan daha indirileceği tahmininde bulundu.

AA Finans'ın anketine göre, Merkez Bankası faizi sabit tutacak

AA Finans'ın beklenti anketine, 22 ekonomistin katıldı. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğunu oluşturan 14'ü, TCMB yarınki toplantısında politika faizinin yüzde 8,50'de sabit tutulmasını bekliyor.

Ekonomistlerden 8'i mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildiriyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre faiz sabit kalacak

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne sonuçlarına göre, TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.

ING'nin araştırma notu "faiz sabit kalacak" diyor

ING tarafından yayınlanan araştırma notunda, geçen ayki faiz kararının ardından TCMB'nin politika faizinde indirimlere devam etmeyeceğinin sinyalini verdiğine dikkat çekilerek faizlerin sabit kalmasının beklendiği belirtildi.