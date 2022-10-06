TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta 111,2 milyar dolar oldu

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta 111,2 milyar dolar oldu

Merkez Bankası'nın rezervleri, altın ve döviz cinsinden varlıkların artması ile yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Ağustos 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayınlandı.

Buna göre, Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 9,8 artarak 111,2 milyar dolara yükseldi.

Döviz ve altın rezervleri artışa geçti

Resmi rezerv varlıkları ağustosta, bir önceki aya kıyasla yüzde 9,8 artarak 111,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 18,7 artışla 63,7 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 0,1 yükselişle 40,2 milyar dolara çıktı.

Önceden belirlenmiş döviz çıkışları arttı

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 7,2 artarak 31 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 25,2 milyar doları anapara, 5,8 milyar doları faizden oluştu.

Net döviz ve altın yükümlülükleri 64,7 milyar dolar oldu

Aynı dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 64,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 30,2 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalarak 54,7 milyar dolara indi.​​​​​​​​​​​​​