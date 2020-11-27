TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ekimde artış gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, ekimde bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 84 milyar 500 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından, Ekim 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayınlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 6,1 artarak 84 milyar 500 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 12,4 artarak 40 milyar 800 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,8 yükselerek 42 milyar 100 milyon dolara çıktı.

DÖVİZ ÇIKIŞLARI YÜKSELDİ

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları yani döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükleri ekimde yüzde 1,3 artarak 26 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 20 milyar 700 milyon doları anapara, 5 milyar 300 milyon doları faizden oluştu.

NET DÖVİZ VE ALTIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 66 milyar 900 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 22 milyar 700 milyon dolar bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden yani döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler oluştu. Söz konusu yükümlülükler ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,2 azalarak 38 milyar 600 milyon dolara geriledi.