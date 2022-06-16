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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları mayısta 101,7 milyar dolar oldu

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları mayısta 101,7 milyar dolar oldu

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,8 azalarak 101,7 milyar dolara geriledi.