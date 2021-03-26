TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95 milyar 300 milyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Şubat 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayınlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 95 milyar 300 milyon dolara düştü. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 2,1 artarak 53 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,4 azalarak 40 milyar 700 milyon dolar oldu.

DÖVİZ ÇIKIŞLARI

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) şubatta bir önceki aya göre yüzde 8,3 artarak 30 milyar 600 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 25 milyar 100 milyon doları anapara, 5 milyar 500 milyon doları faizden oluştu.

NET DÖVİZ VE ALTIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 58 milyar dolar düzeyinden gerçekleşirken, söz konusu tutarın 21 milyar 700 milyon doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 49 milyar 400 milyon dolar oldu.