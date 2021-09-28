TCMB'nin resmi rezerv varlıkları yüzde 11,3 arttı

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 11,3 artarak 117 milyar 800 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Ağustos 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayınlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.

RESMİ REZERV VARLIKLARI TEMMUZDA BİR ÖNCEKİ AYA KIYASLA YÜZDE 11,3 ARTTI

Buna göre resmi rezerv varlıkları temmuzda, bir önceki aya kıyasla yüzde 11,3 artarak 117,8 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 10,6 artarak 69 milyar 300 milyon dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,4 azalarak 40 milyar 600 milyon dolar oldu.

ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ DÖVİZ ÇIKIŞLARI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 14,5 YÜKSELDİ

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 14,5 artarak 23 milyar 100 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 7,1 artarak 49 milyar 300 milyon dolar oldu.