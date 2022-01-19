TCMB'nin swap anlaşmaları 28 milyar dolara çıktı

TCMB'nin bugün BAE Merkez Bankası ile yaptığı anlaşma ile birlikte yerel para birimleri ile ticaretin desteklenmesi amacıyla yaptığı swap anlaşmalarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkez bankaları arasında imzalanan 5 milyar dolarlık ikili para takası (swap) anlaşması ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam swap anlaşmalarının büyüklüğü 28 milyar dolara ulaştı.

BAE İLE 64 MİLYAR LİRALIK ANLAŞMA İMZALANDI

Bugün yapılan duyuruya göre, Türkiye ile BAE merkez bankaları arasında 18 milyar dirhem ve 64 milyar liralık (5 milyar dolar) swap anlaşması imzalandı.

TCMB TİCARİ İŞBİRLİKLERİNE DEVAM

TCMB, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi, yerel para birimleri ile ticaretin desteklenmesi ve finansal iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yaptığı swap anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.

İLK SWAP ANLAŞMASI KATAR İLE YAPILMIŞTI

TCMB, ilk swap anlaşmasını ise 17 Ağustos 2018'de Katar Merkez Bankası ile imzaladı. Söz konusu anlaşmanın büyüklüğü 26 Kasım 2019 ve 20 Mayıs 2020'de olmak üzere iki kez tadil edilerek 15 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

TCMB EN SON KORE İLE ANLAŞMA YAPMIŞTI

TCMB en son, 12 Ağustos 2021'de Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması imzalamıştı. Anlaşmayla, iki merkez bankası arasında azami 17,5 milyar lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu (2 milyar dolar) değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlanırken, söz konusu tutar, henüz hesaplara geçmedi.

Geçen yıl ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile swap anlaşması büyüklüğü de genişletilerek toplam 46 milyar lira ve 35 milyar Çin yuanına (6 milyar dolar) çıkarıldı.

Bu arada Türkiye ile BAE merkez bankaları arasında yapılan swap anlaşması, geçen yılın kasım ayında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere imzalanan Mutabakat Zaptı'nın ardından geldi. TCMB, geçen yıl BAE'nin yanı sıra Özbekistan ve Türkmenistan'ın, 2020'de ise Azerbaycan ve Libya'nın merkez bankaları ile Mutabakat Zaptı imzalamıştı.

SWAP NEDİR