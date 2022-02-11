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    TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 34,06

    TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 34,06

    Merkez Bankası'nın 51 katılımcıyla gerçekleşen şubat ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" yayınlandı. Enflasyon beklentileri geriledi, büyüme beklentileri arttı.
    • AA
    • 11.02.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 14:43
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    İstanbul Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şubat ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi"ne göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,37'den 24,83'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,54'ten 15,42'ye indi.

    YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 34,06

    TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 34,06 oldu.

    ŞUBAT AYI TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 3,04 OLDU

    Geçen ay yüzde 3,04 olan şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,22'ye yükseldi.

    TCMB nin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 34,06 #1

    12 AY SONRASI TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 24,83'E GERİLEDİ

    12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,37'den 24,83'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,54'ten 15,42'ye geriledi.

    YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 16,04 LİRA

    Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,04 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 16,85'ten 16,62'ye düştü.

    CARİ İŞLEMLER AÇIĞI BEKLENTİSİ 11,8 MİLYAR DOLAR

    Bir önceki anket döneminde 7,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 9,5 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 11,8 milyar dolar oldu.

    TCMB nin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 34,06 #2

    2022 BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,7, GELECEK YIL BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 4,2

    Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,7, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 oldu.

    3 AY SONRASINDAKİ REPO FAİZİ BEKLENTİSİ YÜZDE 14

    TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 14 olarak kayıtlara geçerken, 3 ay sonrasına ilişkin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de yüzde 14'te sabit kaldı.


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