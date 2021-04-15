TDV, bu Ramazan da ihtiyaç sahiplerine 61 milyon lira dağıttı

TDV, bu Ramazan da ihtiyaç sahiplerine 61 milyon lira dağıttı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın sadece bu Ramazan da milletin emanet ettiği 61 milyon lirayı yurt içindeki mağdur insanlara dağıttığını belirtti.

Ramazan ayı yardımlaşma ayı. İnsanların ihtiyaçlarını gözeterek dayanışma içerisine girilen bir süreç. Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) da bu amaca hizmet ederek bu Ramazan da ihtiyaç sahiplerine 61 milyon lira dağıttığı paylaşıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, VAV TV'de canlı yayınlanan "İftar Vakti" programına katılarak, milletin emanet ettiği 61 milyon lirayı yurt içindeki mağdur insanlara dağıttığını dile getirdi.

"CAMİLERDE 5 VAKİT NAMAZ KILINABİLİR"

Erbaş, bu Ramazan'ın da salgınının gölgesinde geçirildiğini ancak camilerde beş vakit namaz ile cuma namazının kılınabildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Camilerde salgınla mücadelede insanımız o kadar tedbirli ki zaten temizlik olmadan Müslümanlık olmaz, temizlik olmadan camiye gidilmez. Bütün bunlara rağmen biz dedik ki mademki son zamanlarda vakalarda bu kadar artış oldu, milletimize yardımcı olalım, teravih namazlarımızı evde kılalım. Farz namazlarımızı, cuma namazımızı camilerde, bu tedbirlere riayet ederek kılalım dedik."





"61 MİLYON LİRAYI YURT İÇİNDE MAĞDUR İNSANLARA DAĞITIYORUZ"

Türkiye Diyanet Vakfı'nın bütün illerde, ilçelerde ve köylerde fakir fukaraya ulaştığını aktaran Erbaş, bu Ramazan'da da binlerce gönüllü ve çalışanın milletin emanet ettiği yardım paketleri ile zekatlarını dağıtmakla meşgul olduğunu kaydetti.