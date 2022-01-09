TEDAŞ ve KGM'den 'yol' protokolü

Elektrik dağıtım tesislerinin yapımında bütünlüğün sağlanması ve ulaşım yatırımlarında oluşabilecek gecikmenin önlenmesi amacıyla bir protokol imzalandı.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) arasında elektrik dağıtım şirketleri iş birliğiyle ulaşım yatırımlarında oluşabilecek gecikmenin önlenmesi amacıyla imzalanın protokolle ilgili açıklama yapıldı.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasında "Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Yapım Sahasına İsabet Eden Elektrik Dağıtım Tesislerinin Deplase Edilmesine İlişkin Tip Protokol" imzalandı.

YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI ENGELLEYEN YER ÜSTÜ VEYA YER ALTI ELEKTRİK DAĞITIM TESİSLERİNİN YERİ DEĞİŞTİRİLECEK

KGM Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza töreninde imzalanan protokolle KGM tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarını engelleyen yer üstü veya yer altı elektrik dağıtım tesislerinin yerinin değiştirilmesine ilişkin iş süreçleri, şartları ve kurumlar arası yetki ve sorumluluklar belirlenirken, bu iş süreçlerinin hızlı şekilde sonuçlandırılması amaçlanıyor.