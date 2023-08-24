Tekirdağ bağlarında üzüm hasadı başladı

Tekirdağ'da cabernet, merlot, cinsaut, semilyon, cardinal, alphonse ve yapıncak cinsi üzümler yetişiyor.
Bu üzüm çeşitleri, tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılıyor.
Tekirdağ'da başlayan hasadla birlikte bağcılık yapılan 37 bin dekar alanda 40 bin ton üzüm rekoltesi hedefleniyor.
Hasat dönemi kette kasım ayına kadar sürecek.
Sabah erkenden bağlara giden üreticiler özenle hasat ettikleri üzümleri kasalara doldurarak satış için hazır hale getiriyor.
40 bin ton rekolte bekleniyor
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, il genelinde üzümde yaklaşık 40 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.
"Tekirdağ, bağcılık alanında Türkiye'nin önemli illerinden biri"
Öcal, Tekirdağ'ın kendine has geliştirdiği üzüm çeşitleri ile bağcılık alanında Türkiye'nin önemli illerinden olduğunu ifade etti.
Bir kökten ortalama 12 kilogram verim
Üretici Salih Can Dinçer de 35 dekarda 7 üzüm çeşidi ürettiğini, bir kökten ortalama 12 kilogram verim aldığını anlattı.
Zamanında bakımla rekoltenin artırılması hedefleniyor
Bu yıl ciddi kuraklık yaşandığını ancak zamanında bakım yaptığı bağlarından iyi rekolte beklediğini belirten Dinçer, şöyle konuştu:
Gerekli bakımları zamanında yaptığımız için geçen sene aldığımız 8 ton üzümü bu sene 10 tona kadar çıkartmayı planlıyoruz.