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    Tekirdağ kirazı, 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

    Adına festivaller düzenlenen Tekirdağ kirazı, kendi il sınırlarında nakliye avantajı ile diğer kirazlardan daha ekonomik satışa sunuldu.
    • 22.05.2022 - 12:53
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    Tekirdağ kirazı, 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yılın ilk hasadından elde edilen kirazın kilosu 20 liradan tezgahlarda yerini aldı.

    Tekirdağ’da yarım asırı aşkın süredir adına festivaller düzenlenen, yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden olan meşhur Tekirdağ kirazı tezgahlarda yerini aldı.

    İlk kiraz büyük ilgi gördü

    Kilogramı 20 liradan satışa çıkan mevsimin ilk kirazı, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

    Bu yıl kiraz bol

    İHA'nın haberine göre, tezgahında kiraz satışı yapan Hasan Tetikbaş, “Kirazımız Naip köyünden. Bu sene bolca kirazımız var. Mümkün olduğu kadar ucuz tutmaya çalışıyoruz. Dışarıdan gelen kirazın altında satıyoruz. Çünkü nakliye farkı var. Biz daha ucuza imal ediyoruz. Her yerde 30 lira, bizde 20 lira.” dedi.

    Tekirdağ kirazı, 20 liradan tezgahtaki yerini aldı #1

    Fiyat uygun, alınıp yiyilebilir

    Kiraz yetiştiricisi İsmet Karagöz, “Kirazlar gayet taze, gayet ucuz. Ağaçlarımız çok, mahsul de bol çıkardık bu sene. Bu sene bol bol satacağız. Fiyat şu anda uygun, millet alabilir yiyebilir.” dedi.

    Tekirdağ kirazı, 20 liradan tezgahtaki yerini aldı #2

    Tekirdağ kirazı, 20 liradan tezgahtaki yerini aldı #3

    Tekirdağ kirazı, 20 liradan tezgahtaki yerini aldı #4

    Tekirdağ kirazı, 20 liradan tezgahtaki yerini aldı #5

    Tekirdağ kirazı, 20 liradan tezgahtaki yerini aldı #6


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