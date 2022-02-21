Tekirdağ Yunan ve Bulgarları çekmek için sosyete pazarı kuruyor

Tekirdağ Yunan ve Bulgarları çekmek için sosyete pazarı kuruyor

Edirne'deki sosyete pazarının popüler olmasından sonra Tekirdağ da Bulgarların ve Yunanların alışveriş yapması için hazırlıklara başladı.

Halk arasında Sosyete Pazarı olarak anılan ve ağırlıklı olarak giyim-kuşam üzerine hizmet veren, haftanın belli günlerinde kurulan semt pazarı konsepti, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi tarafından hayata geçiriliyor.

ESNAF VE BELEDİYE PAZARININ FORMÜLÜNÜ KONUŞTU

Sosyete Pazarı projesinin uygulamada hangi şartlara bağlanacağı, esnafın bu pazarda nasıl yer alacağı gibi konuların netleştirilebilmesi için projenin paydaşları, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in ev sahipliğinde bir araya geldi. Tekirdağ Pazarcılar Odası yöneticilerle hedeflenen Sosyete Pazarı konsepti ile ilgili esnaf temsilcileri ile fikir alışverişinde bulundu.

Yüksel, Osman Tabak Pazartesi Pazarı Kapalı Pazar Yeri’nde, Sosyete Pazarı konseptini hayata geçireceğini hatırlattı.

İLÇE ESNAFINA PAZARDA ÖNCELİK VERİLECEK

Sosyete Pazarı’nda Süleymanpaşa’da faaliyet gösteren ve dükkan işleten esnafa öncelik verilecek. Ayrıca, son aylarda sıklıkla Bulgaristan ve Yunanistan’dan alışveriş amacıyla ülkemize gelen turistleri Süleymanpaşa’ya çekebilmek için de "Sosyete Pazarı" konsepti cazibe unsuru olarak kullanılacak.

ESNAFA GELİR KAPISI

Sosyete Pazarı projesi, koronavirüsü salgını nedeniyle zor günlerden geçen Süleymanpaşa esnafına yeni bir gelir kapısı olacak.