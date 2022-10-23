Bazı meslekler vardır ki küçük çaplı bile olsa istikrar ve aşkla yaparsan başarılı olursun. Tekirdağ’da Yaşar Çevikgel de ayakkabı boyacılığı işini büyük bir ciddiyetle yaparak bugünlere geldi.

Ayakkabı boyacılarına her zaman ihtiyaç vardır. Hatta insanların özellikle yolunu düşürerek gittiği ayakkabı boyacıları bulunur. Ayakkabısını iyi boyayan, parlatan boyacı alışkanlığı hiç bitmez. Bazı ayakkabı boyacıları kapalı mekanlarda bazıları da merkezi noktalarda ama açık havada hizmet verirler.

Tekirdağ’da yaşayan, 10 çocuğunu boya sandığı ile okutan 58 yaşındaki Yaşar Çevikgel de bunlarda biri.

Ayakkabı boyayarak 45 yıldır evini geçindiren Çevikgel, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşıyor.

Lakabı “Efsane Boyacı Yaşar”

Kentte yaşayan insanlar arasında “Efsane Boyacı Yaşar” lakabıyla tanınan Çevikgel; eşi, çocuklar ve torunlarından oluşan 10 kişilik ailesine boya sandığından kazandığı parayla bakıyor.

Tekirdağ'da 45 yıldır ayakkabı boyacılığı yaptı, 10 çocuk büyüttü VİDEO



"Soğukta üşüyorum"

İHA'nın aktardığı habere göre, dışarda çalışmakta güçlük çeken esnaflardan biri olan Efsane Boyacı Yaşar, "Soğukta üşüyorum" diyerek, arkadaşları ile birlikte çalışmak için kapalı bir yer istediğini aktarıyor.

"Bizim için kapalı bir yer yapılsın"

Mesleğini ve müşterilerini çok sevdiğini söyleyen Yaşar Çevikgel, “45 senelik boyacıyım ben. Bizim için kapalı bir yer yapılsın ve bütün boyacı arkadaşlar yararlanalım istiyoruz. 45 senedir ben bir yer göremedim. Efsane olmak kolay değil. Ben burada insanlara hizmet veriyorum.





Mesleğini ve müşterilerini seviyor

Ben insanları çok seviyorum. İnsanlarda beni seviyor. Bu yüzden ben ekmeğimi buradan kazanıyorum. Cumhurbaşkanıma, belediye başkanlarıma hepsine saygım sonsuz. Ben burada bize bir yer yapılsın istiyorum. 45 senedir buradayım ben ayağım kesildi insanlardan ayak takılmasını istiyorum. Yürüyemiyorum ben. 10 kişilik bir aileyiz. Torunlarıma bakıyorum. Bundan geçiniyoruz. Günde 15-20 müşteri geliyor. Ekmeğimi bundan kazanıyorum.





Günde 150 lira kazanıyor

Günlük kazancım en fazla 150 lira. Çocuklarımı bu işi yapmıyor. Çocuklarımı okutuyorum. Ama kapalı bir yerim olsun istiyorum. Soğukta üşüyorum” dedi.

İşin içinde hem hüzün hem de ritim tutarak dans etmek var

Müşterilerin ayakkabılarını boyarken çevre dükkânlarda çalan müziklere kendini kaptıran Çevikgel, zaman zaman müziğin ritmiyle de dans ediyor.