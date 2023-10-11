Tekirdağ'da aronya hasadı umutlu başladı Tarımda çeşitlilik amacı ile tropikal ürünler, yetişmeleri için uyumlu arazilere ekilerek ekim alanları artırılıyor. Tekirdağ'da da geçen yıl 230 dekar olan aronya yetiştirilen alan bu yıl 450 dekara çıktı.

AA

Aronya genelde Amerika kıtasında yetişen bir meyve.

Tekirdağ'da 450 dekarda üretimi yapılan, besin değeri yüksek olduğu ve antioksidan özelliği taşıdığı için "süper meyve" olarak adlandırılan aronya hasat ediliyor.

Aronyanın yüksek verim ve kolay pazar bulunması dolayısıyla kentte üretimi arttı.

Sabahın erken saatlerde bahçelere gelen kadınlar, dallarından özenle topladıkları aronyayı kasalara dolduruyor.

Meyveler öğle saatlerinde sıcağa maruz kalmaması için daha serin olan gölge alanlara taşınıyor.

Burada da satışa hazır hale getiriliyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, il genelinde aronya bahçelerinin hızla arttığını söyledi.

"Aronyanın hücre yenileme özelliği var"

Aronyanın son dönemde Avrupa'da da yaygınlaşmaya başladığını anlatan Öcal, şöyle konuştu:

'Süper meyve' olarak adlandırılıyor. Hücre yenileme özelliği bulunuyor. Besin değeri yüksek bir ürün ve en önemlisi antioksidan özelliği çok yüksek. Kimi tüketiciler şifa niyetine tüketiyor. İlaç, şekerleme sanayisi gibi birçok alanda da kullanılıyor.

Çiftçilere destek

Aronya üretimi konusunda çiftçilere her türlü desteği sunduklarını aktaran Öcal, şu bilgileri verdi:

Üreticilerin satış ve pazarlamasında sorun oluşmaması, katma değerli ürünler geliştirmek için Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile proje hazırladık. Aronya suyunun üzüm suyu çeşitleriyle karıştırılması ve piyasada daha fazla tüketiciye ulaştırılması amacıyla çalışma yaptık.

"Hasat 10 gün gecikti"

Üretici Salih Can Dinçer, bu sene iklim şartlarından dolayı hasada 10 gün geç başladıklarını ifade etti.

Verim beklentisi arttı

Geçen sene bir dönümden 1 ton ürün aldıklarını aktaran Dinçer, bu yıl bir dönümden 1,5 ton verim almayı beklediklerini söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)