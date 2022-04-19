Tekirdağ'da balık sezonu kapandı, 'ağ mesaisi' başladı

Balık av sezonu bitince balıkçıların avcılık mesaisi bitti. Bu süreçte balıkçılar tekne ve ağların bakımını yapmaya başladı.

Denizlerde av yasağının başlaması tarihi 15 Nisan'dan sonra Tekirdağ'da gırgır teknelerini limanlara demirleyen balıkçılar, yeni sezon için ağlarının bakımını yapıyor. Balıkçılar burada 1 Eylül'de başlayacak yeni sezona hazırlık için ağlarının onarımını yapıyor.

Büyük tekneler sezon başlayana kadar balık tutamayacak

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, büyük tekneler için av mesaisinin bittiğini, ağ mesaisinin başladığını söyledi.

Deniz salyası ve soğuk hava Tekirdağ'daki balıkçılığı vurdu

AA'nın haberine göre, Tekirdağ balıkçılık açısından zor dönemlerden geçti. Geçen yıl deniz salyası, bu yıl da sert hava nedeniyle balıkçıların istediği gibi bir sezon geçiremediğini anlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Sezon başladığında balıkçılar istavrit, çinekop ve hamsi tuttu. Daha sonra havaların sertleşmesi ve balığın az olması nedeniyle bazı balıkçılar erken paydos etti. Yine de çok şükür herkes nasibini aldı. Artık av yasağı başladı, bundan sonra ağ bakımlarını ve teknelerinin bakımlarını yapacaklar."





"Umutla yeni av sezonunu bekliyoruz"

Balıkçı Hamit Şahin de umutla yeni av sezonunu beklediklerini ifade etti.

Hamsi ve lüferle sezon başında yüzlerini güldüğünü daha sonra durgun bir sezon geçirdiklerini aktaran Şahin, "Av yasağının başlamasıyla ağ onarımına başladık. Teknelerin detaylı bakımları olacak. Yeni sezona umutla hazırlanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.