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Tekirdağ'da balıklar boy boy denetleniyor

Tekirdağ'da balıklar boy boy denetleniyor

Balıkların boyları üremeleri ve ekosistem açısından çok önemli. Eğer belirli bir boyun altında yakalanırlarsa üretim döngüsü bozulmuş oluyor. Bu nedenle balıkların boyları denetleniyor.