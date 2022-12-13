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- Tekirdağ'da balıklar boy boy denetleniyor
Tekirdağ'da balıklar boy boy denetleniyor
Balıkların boyları üremeleri ve ekosistem açısından çok önemli. Eğer belirli bir boyun altında yakalanırlarsa üretim döngüsü bozulmuş oluyor. Bu nedenle balıkların boyları denetleniyor.
- 13.12.2022 - 13:23
- Güncelleme : 13.12.2022 - 13:25
Balık boylarındaki yasağa uyulup uyulmadığı konusundaki denetimler çeşitli noktalarda zaman zaman hız kazanıyor.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkların karaya çıkış noktalarında denetimler gerçekleştirildi.
Tekirdağ Balık Hali'ne giren balıklar denetlendi
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Tekirdağ Balık Hali ve karaya çıkış noktalarında denetimler yapıldı.
Balık boyları tek tek ölçüldü
İHA'nın haberine göre, denetimde avlanan balıkların boyları tek tek ölçüldü. Denetimlerde genel olarak herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, kural dışı avcılık yapanlara gerekli cezaların kesileceği belirtildi.