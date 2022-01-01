Tekirdağ'da balıkçıların ağlarına takılan çinekop, yeni yılda tezgahların gözdesi oldu.

Yeni yılda tezgahlarda kilogramı 70 liraya alıcı bulan çinekop, ilgi görüyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, havaların soğumasıyla tezgahlarda balık çeşidinin arttığını söyledi.

GEÇEN AY DURGUNLUK VARDI

Geçen ay balık avında durgunluk yaşandığını anlatan Pehlivanoğlu, "Şiddetli lodos olunca balıkçılar pek denize açılamadı. Çoğu kez limanda bekledik. Son bir haftada çinekop ve istavrit avcılığı oldu. Bazı tekneler İstanbul'a veya farklı şehirlerde nasiplerini aradı. Tezgahlarda bugünlerde taze çinekop ve istavrit sıkça tercih ediliyor. Çeşidin ve balığın artması bizleri de vatandaşları da sevindirdi." dedi.

Tekirdağ'da "çinekop" yeni yılda tezgahları süslüyor VİDEO

YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE ÇİNEKOP TEZGAHLARI SÜSLEDİ

Balıkçı Hasan Erol ise yeni yılın ilk gününde çinekopun tezgahları süslediğini ifade etti.

"ÇİNEKOP VE İSTAVRİTİN YANINDA MEZGİT DE ÇIKIYOR"

Çinekopun gayet lezzetli bir balık olduğunu vurgulayan Erol, "Bunun yanı sıra istavrit de devam ediyor. Bazı balıkların üreme dönemi olduğu için bir ay avlanma yapılmayacak. Çinekop ve istavritin yanında mezgit de çıkmaya başladı.





FİYAT BALIĞIN TAZELİĞİNE VE KALİTESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Balığın kalitesine ve tazeliğine göre fiyatı değişiyor. Taze ve kaliteli balık fiyatı biraz daha yüksek olabiliyor." diye konuştu.