Euro
15.1063
1.20%
Dolar
13.2545
0.55%
Altın
779.6670
1.44%
Borsa
1,857.65
-0.32%
Bitcoin
631.280
-0.99%
BTXN Coin
34.24
-3.84%
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Tekirdağ'da "çinekop" yeni yılda tezgahları süslüyor

    Tekirdağ'da balıkçıların ağlarına takılan çinekop, yeni yılda tezgahların gözdesi oldu.
    • AA
    • 01.01.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 19:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da 'çinekop' yeni yılda tezgahları süslüyor

    Yeni yılda tezgahlarda kilogramı 70 liraya alıcı bulan çinekop, ilgi görüyor.

    Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, havaların soğumasıyla tezgahlarda balık çeşidinin arttığını söyledi.

    GEÇEN AY DURGUNLUK VARDI

    Geçen ay balık avında durgunluk yaşandığını anlatan Pehlivanoğlu, "Şiddetli lodos olunca balıkçılar pek denize açılamadı. Çoğu kez limanda bekledik. Son bir haftada çinekop ve istavrit avcılığı oldu. Bazı tekneler İstanbul'a veya farklı şehirlerde nasiplerini aradı. Tezgahlarda bugünlerde taze çinekop ve istavrit sıkça tercih ediliyor. Çeşidin ve balığın artması bizleri de vatandaşları da sevindirdi." dedi.

    Tekirdağ'da "çinekop" yeni yılda tezgahları süslüyor VİDEO

    Tekirdağ da 'çinekop' yeni yılda tezgahları süslüyor #1

    YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE ÇİNEKOP TEZGAHLARI SÜSLEDİ

    Balıkçı Hasan Erol ise yeni yılın ilk gününde çinekopun tezgahları süslediğini ifade etti.

    Tekirdağ da 'çinekop' yeni yılda tezgahları süslüyor #2

    "ÇİNEKOP VE İSTAVRİTİN YANINDA MEZGİT DE ÇIKIYOR"

    Çinekopun gayet lezzetli bir balık olduğunu vurgulayan Erol, "Bunun yanı sıra istavrit de devam ediyor. Bazı balıkların üreme dönemi olduğu için bir ay avlanma yapılmayacak. Çinekop ve istavritin yanında mezgit de çıkmaya başladı.

    Tekirdağ da 'çinekop' yeni yılda tezgahları süslüyor #3

    FİYAT BALIĞIN TAZELİĞİNE VE KALİTESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

    Balığın kalitesine ve tazeliğine göre fiyatı değişiyor. Taze ve kaliteli balık fiyatı biraz daha yüksek olabiliyor." diye konuştu.

    Tekirdağ da 'çinekop' yeni yılda tezgahları süslüyor #4

    Tekirdağ da 'çinekop' yeni yılda tezgahları süslüyor #5


    Görüş Bildir