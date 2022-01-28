Hamsi, halkın gözdesi. Ancak olumsuz hava koşullarından dolayı yakalanamadığı dönemde fiyatları arttı. Karadeniz'de şu anda bol bulunan hamsi ne yazık ki Tekirdağ balıkçıları tarafından avlanamıyor.

Tekirdağ'da Karadeniz hamsisi satılıyor. Hamsinin olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatı artsa da en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.

Karadeniz ve Marmara Denizi'nde olumsuz hava koşullarının avlanmayı güçleştirmesi, balık fiyatlarını etkiledi.

HAMSİNİN KİLOSU 50 LİRA

Balıkçıların ağlarına takılan hamsi, kent merkezindeki tezgahlarda kilogramı 50 liradan alıcı buluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Karadeniz hamsisinin ağlara az takılmasından dolayı fiyatının yüksek olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da fiyatı artsa da hamsi tezgahların gözdesi VİDEO



"VATANDAŞIN BALIĞA İLGİSİ GÜZEL"

Bu senenin başında özellikle Karadeniz'de bol balık avlandığını anlatan Pehlivanoğlu, "Daha sonra balık azaldı. Zaman zaman istavrit, sarıkanat oldu. Şimdi Karadeniz'de hamsi ağlara takılmaya başladı. İnşallah hamsi ve istavrit devam ederse güzel olacak. Vatandaşın ilgisi de güzel." dedi.

BU SEZON HAMSİ ÇOK AVLANAMADI

Balıkçı Hasan Erol da yılın başında hamsi avcılığının çok yapılamadığını dile getirdi.

TEKİRDAĞ'DAKİ HAMSİLER KARADENİZ'DEN GELDİ

Bir süredir Karadeniz hamsisinin tezgahları süslediğini belirten Erol, şöyle konuştu:

"Bir haftadır Karadeniz'den hamsi gelmeye başladı. Vatandaşların hamsiyi özlemesinden dolayı bu balığa talep çok oluyor. Hamsinin yanında çinekop ve istavrit de tercih ediliyor. Vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden dolayı bazen sitem edebiliyor. Fiyatların yüksek olmasının nedeni avlanmak için çıkan teknelerin azalması ve balığın az olması. Ama bu fiyatlara rağmen vatandaşlarımız balıktan vazgeçmiyor."