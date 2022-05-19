Tekirdağ'da hibrit ayçiçeği tohumu ekim alanı arttı

Ayçiçeği yağının fiyatı yükselince, daha fazla ürün almak için ekim alanları artırılıyor. Bu anlamda Tekirdağ'da da 3 ton hibrit ayçiçeği tohumu ekildi.

Tekirdağ'daki hibrit ayçiçeği tohumu ile ilgili konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, çiftçilerin ayçiçeği ekim mesaisinde sona geldiğini söyleyerek,"Yerli tohumlarımızın verimini göreceğiz. Seneye ekim alanlarını hep birlikte artıracağız." açıklamasını yaptı.

Çiftçilere 3 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Tekirdağ'da, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere dağıtılan 3 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu toprakla buluşturuldu.

10 bin dekar alanda dikim yapıldı

AA'nın haberine göre, il genelinde 350 çiftçiye dağıtılan hibrit ayçiçeği tohumuyla 10 bin dekar alanda ekim yapıldı. Dağıtılan tohumun yüzde 25'i çiftçi destekli, yüzde 75'i devlet hibesi olarak karşılandı.

"Ülkemize ve tarıma katkı"

Öcal, yağışların güzel olduğunu söyleyerek "Çiftçilerimiz bu konuda bilinçli ekimlerini yapıyorlar, topraklarımız çok verimli. Her şey yolunda gidiyor. Ekimler bittikten sonra yerli tohumlarımızın verimini göreceğiz. Bu konuyla ilgili hem tecrübe etmiş hem öğrenmiş olacağız. Seneye bu ekim alanlarını hep birlikte artıracağız. Kendi tohumlarımızla, kendi üretimlerimizle yurt dışına bağlı kalmadan inşallah ülkemize, tarıma katkıda bulunacağız."

"Yurt dışı pazarlarda rekabet gücümüz artacak"

Trakya Tohumcular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toruk ise yerli hibrit ayçiçeği üretiminin artmasının, dış ticarette de rekabet imkanı sağlayacağını dile getirdi.

23 dönüm alanda yerli hibrit ayçiçeği denemesi yapacak

Çiftçi Cengiz Özer de 450 dönüm alanda ayçiçeği ekimi yaptığını aktardı.

Yerli ayçiçeği tohumunun üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Özer, "Bu sene 23 dönüm alanda yerli hibrit ayçiçeği denemesi yapacağız. Normal ekimlerimiz de devam ediyor. Hasat zamanı verimi iyi olursa seneye bundan ekeceğiz. Maliyetler çok yüksek; gübre, tohum, ilaç fiyatları yüksek, tohumumuz yerli olursa daha hesaplı olur." dedi.