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    Tekirdağ’da lüfer 25 liraya kadar düştü

    Marmara Denizi'nde bu yıl bolca görülen lüferin fiyatı Tekirdağ’da 25 liraya kadar indi.
    • İHA
    • 07.10.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 15:16
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    Tekirdağ’da lüfer 25 liraya kadar düştü

    Bu yıl 10 yıl boyunca hiç olmadığı kadar lüfer yakalanınca fiyatı da tezgahlarda düşmeye başladı. Balıkçılar lüferin son zamanları diyerek, vatandaşların bol bol yemeleri tavsiyesinde bulundu.

    MARMARA DENİZİ AÇILIŞI PALAMUT İLE YAPTI, ŞİMDİ LÜFER BOLLUĞU YAŞANIYOR

    Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar ilk başlarda palamuda rastlasa da de son zamanlarda Marmara’da lüfer bolluğu yaşanıyor.

    Denizin paşası olarak bilinen ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan lüferin artması tezgahlara da yansıdı.

    SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ SOKAKLARINDAKİ TEZGAHLAR LÜFER DOLU

    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarındaki tezgahlarda lüferin fiyatı 25 liraya kadar indi. Son 15 yıl içerisinde bu yıl lüferin bol görüldüğünü ifade eden balıkçılar, lüfer balığının son zamanları olduğunu dolayısıyla vatandaşların bol bol yemeleri temennisinde bulundu.

    Tekirdağ’da lüfer 25 liraya kadar düştü #1

    “10-15 SENEDEN SONRA İLK DEFA LÜFER BALIĞI SATIYORUM”

    Balık satışı yapan Engin Şınık, “Çocukluktan beridir bu mesleği yapıyorum. Şu an tezgahımızda istavrit ve lüfer balığımız var. Yaklaşık 10-15 seneden sonra ilk defa lüfer balığı satıyorum. Vatandaşlarımızın lüfer balığını yemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu balık geçicidir. En fazla 10-15 gün sürer ve gider. Fiyatlar 25 ile 30 arası. Yarın öbür gün belki bunların yükselmesi söz konusu.

    Tekirdağ’da lüfer 25 liraya kadar düştü #2

    "40-50 LİRAYA ÇIKMADAN HERKES YESİN"

    40 veya 50 liraya çıkma ihtimali olabilir. Bizim tavsiyemiz, şu anda bol iken herkesin yemesi. Paşa balığıdır, denizin en güzel balığıdır.” dedi.

    Tekirdağ’da lüfer 25 liraya kadar düştü #3

    “DEVAMLI GELEN BİR BALIK DEĞİL”

    Süleyman Kırk ise “Bizim halkımız biliyor ki lüfer devamlı gelen bir balık değil. Her sene de olmaz. 6 senede bir, 7 senede bir olan bir balık. Kendisi balıkların içerisinde en güzel olan üründür. Şu an tanesi 30 lira satılmaktadır. Dün 22-25 liradan satıldı.” diye konuştu.

    Tekirdağ’da lüfer 25 liraya kadar düştü #4

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