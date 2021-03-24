Tekirdağ'da pide fiyatı belli oldu

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı Meclis toplantısında, 350 gram sade pidenin fiyatı 3 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde gerçekleştirildi.

Dijital platformda gerçekleştiren toplantıda Şubat 2021 gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. İlgili gündem maddeleri, meclis üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi.

TOBB’un 11 Şubat 2021 tarih 1400 sayılı yazısı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından oluşan ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yürütülen NACE Çalışma Grubunca, Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinde yer alan bazı kodlarda değişiklik yapıldığı bildirildi. Bununla birlikte faaliyet kodu güncellemesi konusunda meclis konuyu değerlendirmiş olup rehbere yeni eklenen dört adet nace kodunun meslek gruplarına tanımlanmasına oy birliği ile karar verildi.

350 GRAM SADE PİDE 3 LİRA 75 KURUŞ

Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. sermaye artış payının ihtiyatlardan ödenmesi konulu maddeler meclis tarafından değerlendirilip, kabul edilirken aynı zamanda pide azami fiyat talebi de gündem maddesi olarak ele alındı. Değerlendirme sonucu 350 gram sade pidenin fiyatı 3 lira 75 kuruş olarak belirlendi.