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    Tekirdağ'da tezgahın gözdesi 'istavrit'

    Tekirdağ Süleymanpaşa önemli bir balıkçılık merkezi. Hafta sonunda burada çalışan balıkçıların ağlarına takılan İstavrit, tezgahların da gözdesi oldu.
    • AA
    • 26.03.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 17:10
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    Tekirdağ'da tezgahın gözdesi 'istavrit'

    Süleymanpaşa'da balıkçıların ağlarına takılan istavritin bolluğu tezgahları şenlendiriyor.

    İSTAVRİTİN KİLOSU 50 LİRA

    Tekirdağ'da hafta sonu tezgahları süsleyen istavrit, kilogramı 50 liradan, hamsi 60, Karadeniz mezgiti 80, levrek ise 110 liradan satışa sunuluyor.

    "İSTAVRİT TEZGAHIN GÖZDESİ"

    Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, istavritin tezgahların gözdesi olduğunu söyledi.

    Tekirdağ'da tezgahın gözdesi 'istavrit' VİDEO

    istavrit

    "VATANDAŞ TAZE BALIK TÜKETİYOR"

    Hava şartlarından dolayı geçen hafta çok fazla avcılık yapamadıklarını belirten Pehlivanoğlu, "Havaların düzelmesiyle avlanmaya devam eden balıkçıların ağlarına genelde hamsi ve istavrit takılıyor. Tezgahlarda çeşit bol. Vatandaşlarımız taze balık tüketmeye devam ediyor. Balığın bol olması balıkçıyı da vatandaşı da sevindiriyor." dedi.

    istavrit

    "İSTAVRİTİN LEZZETİNDEN VEZGEÇEMİYORUM"

    Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların istavritin lezzetinden vazgeçmediğini dile getirdi. Bu balığın herkes tarafından tercih edildiğini anlatan Erol, "Vatandaşın istavrite ilgisi güzel. Tezgahlarımızda her zaman taze balık var. İstavritin yanında çupra, hamsi ve levrek de tercih ediliyor." diye konuştu.

    istavrit

    istavrit

    istavrit


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