Tekirdağ’da üretici yeni üzüm çeşitleri için kolları sıvadı Tekirdağ'da erken ya da geç olgunlaşan, iri taneli, çekirdeksiz sofralık üzüm çeşitlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İHA

Tekirdağ, verimli toprakları ve iklim koşullarıyla üzüm yetiştirilen önemli bir bölge.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen “Melezleme Islahı Yoluyla Erkenci ve Geççi Üzüm Çeşitlerinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında, yeni üzüm çeşit adayları üzerinde yapılan incelemeler devam ediyor.

Arazide gerçekleştirilen etkinlikte, proje lideri Dr. Onur Ergönül tarafından çeşit adayları hakkında kısa bilgiler verildi.

Enstitü bünyesindeki Araştırma Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerde, çeşitlerin özellikleri mercek altına alındı.

ÇEKİRDEKSİZ VE SOFRALIK ÜZÜM YETİŞTİRİLECEK

Bu proje kapsamında, özellikle erken ya da geç olgunlaşan, iri taneli, çekirdeksiz sofralık üzüm çeşitlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Çeşit adaylarının, üzüm sektörüne yenilikçi ve farklı alternatifler sunması bekleniyor.

ÜRETİCİLERE YENİ SEÇENEK SUNULUYOR

Yeni üzüm çeşitlerinin bölgedeki bağcılık faaliyetlerine katkı sağlaması ve üreticilere yeni seçenekler sunması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)