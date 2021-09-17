Tekirdağ'da yerli ayçiçeği tohumuyla yetiştirilen ürünler hasat edildi

Türkiye'de kullanım oranı çok yüksek olan ve fiyatı durmadan artan ayçiçek yağının, yerli tohumla yetiştirilerek verimi artırılmaya çalışılıyor.

Savola Gıda ve Tohum Derneği'nin iş birliği, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün teknik desteğiyle "Yerli Ayçiçeği Tohumu Destekleyici Sosyal Sorumluluk Projesi" başlatıldı.

Tekirdağ'da yürütülen proje ile Türkiye'de yerli ayçiçeği tohumu geliştirilmesi, verim ve kalite bakımından dünya pazarında da söz sahibi olunmasını sağlayacak yüksek kaliteli yerli çeşitler elde edilmesi hedefleniyor.

İlki Tekirdağ'da yapılan proje, gelecek yıl Konya'da daha sonra da Adana'da gerçekleştirilecek.

YERLİ AYÇİÇEĞİNİN DÜNYA PAZARINDA SÖZ SAHİBİ OLMASI AMAÇLANIYOR

Proje ile Türkiye'de yerli ayçiçeği tohumunun geliştirilmesi, verim ve kalite bakımından dünya pazarında da söz sahibi olunmasını sağlayacak yüksek kaliteli yerli çeşitler elde edilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, Muratlı ilçesinde deneme ekimi yapılan ayçiçekleri hasat edildi.

DAHA ÇOK YERLİ AYÇİÇEĞİ YETİŞTİRİLMESİ HEDEFTE

Proje ile yerli ayçiçeği artık daha fazla üretilmesi ve Türkiye'nin yerli ayçiçeği tohumunda da dünyada söz sahibi olmasını hedefleniyor.

“HER ŞEY DOĞADA SAKLI”

Tohum Derneği Başkanı Musa Kaya, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimine destek çerçevesinde her şeyin doğada saklı olduğuna inandıklarını söyledi.

Kaya, daha iyi bir tarım ülkesi olabilmenin tohumda saklı olduğunu vurgulayarak, "Savola Gıda ile bir araya gelerek projeyi başlattık. Projeyle amacımız ülkemizde yetersiz olan ayçiçeği tohumunun geliştirilmesi, verim ve kalite yönünden yüksek kaliteli yerli çeşitler elde etmek istiyoruz. Yapılacak hasatla ürünler değerlendirilecek ve sonuçlara bakılacak. İlkini Tekirdağ'da yaptığımız bu projeyi gelecek yıl Konya'da, daha sonra da Adana'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." dedi.

“KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SIKINTISIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de dünyanın, küresel ısınma ve iklim değişikliği sıkıntısıyla karşı karşıya bulunduğuna işaret etti.

Büyükhelvacıgil, tarımın Türkiye için önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Tarım topraklarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ayçiçek yağı hepimizin mutfağında olması gereken temel gıda maddelerinden birisi.

"HALKIN YÜZDE 85'İ MUTFAĞINDA AYÇİÇEĞİ YAĞI TÜKETMEYİ TERCİH EDİYOR"

Halkımızın yüzde 85'i mutfağında ayçiçeği yağı tüketmeyi tercih ediyor. Ayçiçek küspesi de hayvancılar için önem arz ediyor. Ne yazık ki yağlı tohumlar ve türevleri ithalat kalemlerimiz arasında ilk 10 sırada yer alıyor.

"YAĞLI TOHUMLAR TÜREVLERİNDE YÜZDE 75 ORANINDA DIŞARIYA BAĞLIYIZ"

Ülke olarak yağlı tohumlar türevlerinde yüzde 75 oranında maalesef dışarıya bağlıyız. Bu nedenle tarım ve ayçiçeğinde stratejik planlama yaparak destekler artırıp, iklim değişikliklerini de göz önünde bulundurarak sürdürülebilir tarımsal politikalar üretmeliyiz. Bunun için de devlet-özel sektör iş birliği ve çiftçimizin gayreti gerekiyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak için hepimiz çaba harcıyoruz."