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Tekirdağ'daki balıkçıların zorunlu 'poyraz' arası bugün bitiyor

Tekirdağ'daki balıkçıların zorunlu 'poyraz' arası bugün bitiyor

Marmara Bölgesi'ni alarma geçiren ve özellikle denizde etkili olan poyraz nedeni ile duran deniz taşımacılığı ve balıkçılığı verdiği arayı sonlandırıyor.