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- Tekirdağ'daki balıkçıların zorunlu 'poyraz' arası bugün bitiyor
Tekirdağ'daki balıkçıların zorunlu 'poyraz' arası bugün bitiyor
Marmara Bölgesi'ni alarma geçiren ve özellikle denizde etkili olan poyraz nedeni ile duran deniz taşımacılığı ve balıkçılığı verdiği arayı sonlandırıyor.
- AA
- 10.09.2021 - 15:59
- Güncelleme : 10.09.2021 - 16:38
Marmara Denizi'nde poyraz nedeniyle denize açılamayan şilep ve tankerler yollarına devam ediyor. Balıkçılar havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.
POYRAZ MARMARA'DA 4 GÜNDÜR ETKİLİ OLDU
Bölgede 4 gündür etkili olan ve hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
15 ŞİLEP VE TANKER LİMANDAN AYRILDI
Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker bulundukları yerden ayrıldı.
BALIKÇILAR HAVALARIN DÜZELMESİ İLE BİRLİKTE DENİZE AÇILABİLECEK
Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.
Tekirdağ'daki balıkçıların zorunlu 'poyraz' arası bugün bitiyor VİDEO