Tekirdağ'dan 124 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, ekim ayında Tekirdağ'dan yapılan ihracat, 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 23 arttı.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ'dan ekim ayında yüzde 23 artışla 124 milyon 40 bin dolar ihracat yapıldığını bildirdi.

PANDEMİ ETKİLERİ AZALINCA İHRACAT ARTTI

Günay, pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte 2021 yılının 10 ayında Tekirdağ'dan yapılan ihracat 1 milyar 116 milyon 929 bin doları bularak, 2020 yılının ilk 10 ayına göre yüzde 39 artış gösterdiğini açıkladı.

TEKİRDAĞ'DAN EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ekim ayında Tekirdağ'dan ihraç edilen ürünler olarak, kimyevi maddeler, elektrik-elektronik ürünler, hazır giyim konfeksiyon, tekstil, makine ve aksam, demir ve demir dışı metaller öne çıktı.

Tekirdağ'dan ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, ABD, İspanya, İtalya ve Bulgaristan ön sırada yer aldı.