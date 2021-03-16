Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir firma, ürettiği temizlik kağıtlarını 80 ülkeye ihraç ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ihracatçı listesinde ilk 200'lük dilimde olan Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde temizlik kağıtları üreten firma 80 ülkeye ihracat yaptıklarını ve çalışmalarını ilk 100'e girmek için yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

DÜNYADA YILDA 45 MİLYON TON TEMİZLİK KAĞIDI TÜKETİLİYOR

Dünya genelinde yılda 45 milyon ton temizlik kağıdı tüketimi olduğunu ve bu rakamın salgın sürecinde artış gösterdiğine işaret eden firma yöneticisi Alp Öğücü, "Biz de 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürünlerimiz genelde refah seviyesi, geliri ve kişi başına geliri daha yüksek ülkelerde tüketiliyor. İhracat pazarımız özellikle ABD, İngiltere, Kanada, İsrail ve Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinden oluşuyor. Bu yıl ihracat hedefimiz 80 milyon dolar seviyeleri." dedi.

Tekirdağ'dan 80 ülkeye temizlik kağıdı ihracatı VİDEO

"TİM'İN LİSTESİNDE İLK 200'ÜN ARASINDAYIZ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) her yıl yayınladığı listede ilk 200 ihracatçı arasında yer aldıklarını belirten Öğücü, ilk yüze girmek için yatırımları olduğunu kaydetti.