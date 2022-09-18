Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
370.279
0.72%
BTXN Coin
7.96
3.37%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ucuz ekmeğe ilgi

    Fırın ve marketlerde 4,5 liradan satılan 220 gram ekmek, yeni açılan bir ekmek satış bayiinde 3 liradan satılınca büyük ilgi gördü.
    • 18.09.2022 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ucuz ekmeğe ilgi

    Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yeni açılan ekmek satış bayiinde 220 gram ekmek 3 liradan satışa sunuldu.

    4,5 lira yerine 3 liraya satılan ekmeğe ilgi yoğun

    Muratlı ilçe genelinde fırın ve marketlerde 4,5 liradan satılan 220 gram ekmek, yeni açılan bir ekmek satış bayiinde 3 liradan satışa sunuldu. Düşük fiyatlı ekmek satışı karşısında memnun olduklarını belirten ilçe sakinlerinden Şevki Kutlu ise, “Hizmet dediğin böyle olur.” dedi.

    "Ekmeğimizi  beğeniyorlar"

    İHA'nın haberine göre, Tekirdağ yöresi halk ekmeği sattıklarını ve zam yapmayacaklarını dile getiren işletmecisi Mehmet Bilgin, “Vatandaş daha ucuz ve kaliteli ekmek almak istiyordu. Biz de burayı açtık. Burayı açtığımız günden beri vatandaşımız da ilgi gösteriyor. Ekmeğimizi de beğeniyorlar.” dedi.

    ekmek


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görmeye başladı
    Medya

    Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görmeye başladı

    2024 BMW M5 böyle görünecek
    Otomobil

    2024 BMW M5 böyle görünecek

    Görüş Bildir