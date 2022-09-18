Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ucuz ekmeğe ilgi

Fırın ve marketlerde 4,5 liradan satılan 220 gram ekmek, yeni açılan bir ekmek satış bayiinde 3 liradan satılınca büyük ilgi gördü.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yeni açılan ekmek satış bayiinde 220 gram ekmek 3 liradan satışa sunuldu.

4,5 lira yerine 3 liraya satılan ekmeğe ilgi yoğun

Muratlı ilçe genelinde fırın ve marketlerde 4,5 liradan satılan 220 gram ekmek, yeni açılan bir ekmek satış bayiinde 3 liradan satışa sunuldu. Düşük fiyatlı ekmek satışı karşısında memnun olduklarını belirten ilçe sakinlerinden Şevki Kutlu ise, “Hizmet dediğin böyle olur.” dedi.

"Ekmeğimizi beğeniyorlar"

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ yöresi halk ekmeği sattıklarını ve zam yapmayacaklarını dile getiren işletmecisi Mehmet Bilgin, “Vatandaş daha ucuz ve kaliteli ekmek almak istiyordu. Biz de burayı açtık. Burayı açtığımız günden beri vatandaşımız da ilgi gösteriyor. Ekmeğimizi de beğeniyorlar.” dedi.