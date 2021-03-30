Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası dolayısıyla bu yıl erken paydos etti.

Bu sezon, Türkiye genelindeki balıkçılar çeşitli nedenlerle sezonu erken kapattı.

Tekirdağ'da da eylülde "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, denizde balık olmasına karşın, deniz salyasının (müsilaj) avlanmasına izin vermediği gerekçesi ile av yasağının başlayacağı 15 Nisan'dan önce çalışmayı bıraktı.

BALIKÇILARIN AĞ MESAİSİ BAŞLADI

Teknelerini Süleymanpaşa sahilindeki balıkçı barınağına çeken balıkçılar, ağ mesaisi yapacak.

Tekirdağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, deniz salyasının avcılığı güçleştirmesinden dolayı balıkçıların erken paydos etme kararı aldıklarını söyledi.

Tekirdağlı balıkçılar deniz salyası nedeniyle av sezonunu erken kapattı VİDEO

“DENİZ SALYASI İKİ AYDIR DEVAM EDİYOR”

Deniz salyasının bu yıl balıkçıları mağdur ettiğini anlatan Pehlivanoğlu, "Balıkçılarımız 2 aydır salya nedeniyle avlanamadı. Bazı tekneler Karadeniz'de avcılık yaptı. Artık salya da bitecek gibi değil o yüzden balıkçılarımız erkenden kontak kapatmaya karar verdi." dedi.

“BU YIL SEZON İYİ BAŞLADI AMA”

Balıkçı İdris Şeremet de bu yıl sezonun iyi başladığını fakat sonradan pek verimli geçmediğini dile getirdi.

“ARTIK TEKNE BAKIMLARI İLE İLGİLENECEĞİZ”

Deniz salyasının da hiç azalmadığını vurgulayan Şeremet, "Salya neden bu kadar arttı anlayamadık. Yetkililer gerekli incelemeleri yapıyor. Marmara'da iri balık var ama salyadan dolayı avlanamıyoruz. Artık ağ bakımları, motorun, teknenin bakımlarını yapacağız. Gurbetten gelen tayfalar da memleketlerine dönecekler." diye konuştu.