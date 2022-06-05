Tekirdağlı balıkçıların, avlanma sahalarına bıraktıkları ağlara dadanan yunuslar sebebiyle tuttukları balıklar gidiyor hem de ağlar zedeleniyor.

Yunuslar ne kadar sevimli balıklar olsa da Tekirdağlı balıkçıların binbir zahmetle kurduğu ağların içine girerek tutulan balıkları yiyor. Bununla da kalmayan yunuslar ağlara açtıkları delikten çıkarak kaçıyor. Böylelikle balıkçıların kazancını yok edip, ağlarına da zarar vermiş oluyorlar.

Balıkçılar yunuslar karşısında çaresiz kaldı

İHA’nın haberine göre, Tekirdağlı balıkçıların denize bıraktıkları ağları çevreleyen yunuslar, hem ağları kesiyor hem de 25 kilograma kadar balık yiyerek balıkçıların avlarına ortak oluyor. Balıkçılar, ne yapsalar da yunusları uzak tutmayı başaramıyor.

Ağları tamir etmek çok masraflı

Yunusların kestiği ağları tamir etmek için büyük emek ve para harcayan balıkçılar hem zaman kaybediyor, hem de açılamadıkları için denize ağlarını da bırakamıyorlar. Balıkçıların avlanma sahalarını öğrenen yunuslar, beyinlerinin büyük bir kısmını kullanmalarıyla denizin en zeki canlıları olarak biliniyor.

Tekirdağlı balıkçıların yunuslarla başı dertte VİDEO

Yunuslar sesten korkmuyor

Yunus balıklarını uzaklaştırmak için türlü yöntem denediklerini aktaran Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz, “12 metrenin altında teknelere avlanma yasağı yok. Ama yasak olmamasının dışında yunuslarda başımız çok belada, üç gündür ağ atmadan geliyoruz. Ağ atsak bile yunuslar geldiği zaman ağlarımızı parçalıyorlar. Bununla ilgili olarak bir önlem alınmasını bütün balıkçı arkadaşlar adına istiyoruz. Biz her şeyi denedik bunlara karşı. Oyuncak torpil atılıyordu korkutmak için, onu attık onu yasakladılar. Davul çalmaya başladık borularla, ona da alıştı. Yani ne yaptıysak biz bununla baş edemedik. Dün akşam da gittim ağ atmaya, atmadan limana geldim. Oyuncak torpili suyun altında patlattığımız için sadece ses yapıyor, kaçırıyordu.





Karada domuz, tarlada yunus

Şu an o da yasak. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ağlarda hayır kalmıyor. Balığı alayım derken bütün ağlarımızı yırtıyor. Karada nasıl domuz varsa, tarlaya dalar; burada da yunus var.” dedi.