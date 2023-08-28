TEKNOFEST ilk kez Ankara'da düzenlenecek "SenGELECEKSİNdiye Etimesgut Havalimanı’ndayız" sloganıyla öne çıkan TEKNOFEST, 30 Ağustos-3 Eylül'de ilk kez Ankara'da Teknofest kuşağı ve izleyicileriyle buluşacak.

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AA

TEKNOFEST, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı organizasyonunda gerçekleşmeye devam ediyor.

Etkinlik, 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında "SenGELECEKSİNdiye Etimesgut Havalimanı’ndayız" sloganıyla Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST için yaptığı paylaşımda, fuarın yine bir kuşak doğurduğunu belirtti.

Kacır'ın sosyal medya hesabından, "Ezber bozanlar" ifadesiyle paylaştığı videoda şu ifadeler kullanıldı:

"Dünyayı değiştirmek için doğanlar T Kuşağı"

1965-80 arası doğanlar X kuşağı, 1981-96 arası doğanlar Y kuşağı, 1997-2012 arası doğanlar Z kuşağı Hangi yılda olursa olsun, dünyayı değiştirmek için doğanlar ise T Kuşağı. TEKNOFEST kuşağı, Türkiye Yüzyılı'nda dünyayı değiştirecek fikirleriyle, şimdi Ankara'da.

TEKNOFEST Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda yapılacak etkinlikte; teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgar tüneli, simülasyon deneyim alanları, "Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay" sergisi, planetaryum ve sahne gösterileriyle çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek..

Ankara'daki TEKNOFEST Girişim Yarışması’nda; Eğitim Teknolojileri, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Afet Yönetim Teknolojileri, Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri ve Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri başlıkları öne çıkıyor.