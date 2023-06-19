Teknopark İstanbul'da iş dünyası ile buluşma etkinliği düzenlendi Girişimcilerin kendilerini geliştirmesi için faaliyetlerine devam eden Teknopark İstanbul’da düzenlenen "Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde, potansiyel yatırımcılar ile iş dünyasından temsilciler bir araya geldi.

AA Teknopark İstanbul, düzenlediği etkinliklerle, girişimler ve iş dünyası arasında bir köprü görevi görüyor. Teknopark İstanbul, düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinlikler yoluyla girişimcileri yatırımcılar ve iş dünyasından önde gelen firmalarla buluşturuyor. Bu amaçla kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla geleneksel olarak "Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinlikleri düzenlendi. Teknopark İstanbul, bu etkinliklerin 10’uncusunu robotik teknolojiler odağında gerçekleştirdi. 10. Açık Kapı etkinliği Cube Incubation’da düzenlenen 10. Açık Kapı etkinliği, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, etkinlikte sergilenen yenilikçi işbirliği modellerinin, girişimcilik ekosisteminin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: Bu etkinlikler, girişimlerimiz ile iş dünyası arasında bir köprü görevi görüyor. Girişimcilerimiz, TÜBİTAK, THY Teknik ve ASELSAN gibi büyük kurumlara projelerini anlatma şansı yakalıyor. Bu sayede yeni işbirliklerinin oluşmasına zemin hazırlanıyor." Teknopark İstanbul girişimleri "Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde projelerini sergileyen Teknopark İstanbul girişimleri şu şekilde: Bottobo Robotics: Otonom mobil robotlar odağında donanım ve yazılım çözümleri üzerine çalışıyor. Remora Teknoloji: Su altı tekne temizleme sistemleri konusunda robotik sistemleri üzerine proje geliştiriyor. Pi Robotik: Robotik otomasyon, makine görmesi ve yapay zeka alanları üzerine çalışıyor. Arı Drones: Göstergeler ve kameralı dron teknolojisiyle bir araştırma dronu geliştiriyor. Ozztech: Siber güvenlik alanında yazılımlar geliştiriyor. Robo: Otomotiv sektörü öncelikli olmak üzere birçok sektöre endüstriyel otomasyon konusunda hizmet veriyor. Sanlab: Simülasyon yazılımları ve robotik alanında eğitim teknolojileri geliştiriyor.