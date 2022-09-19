Tekstil sektörü kış sezonunda stoklarını hazırladı

Tekstil, yurt içinde istihdama hizmet ederken, ihracata da katkı sağlıyor. Her sezonda büyük hazırlıklar yaparak giren sektör bu kışa da hazır olduğunun sinyallerini verdi.

İstanbul'da toptancı tekstil merkezlerinden biri olan Merter tekstil merkezi, kış sezonu hazırlıklarını tamamladı. Merkez, Avrupa'ya ve ağırlıklı olarak da Arap ülkelerine çalışıyor.

Tekstilciler yeni sezondan ümitli

Yaklaşık 40 bin ürün ile sezona girmeye hazırlayan tekstilciler, kış sezonundan ümitli olduklarını söyledi. Firma sahipleri, yaz sezonunda yapılan ihracatın kış sezonunda da olmasını umuyor.

Ürün stokları tamam

AA'nın haberine göre; Merter’de toptancı tekstilciler, her yıl olduğu gibi sezona bir iki ay önceden hazırlandı. Tekstilciler, ürün stoklarını tamamladı. Ortalama 40 bin ürün ile sezona giren tekstilciler, yurt dışından ve yurt içinden gelecek müşterilerini bekliyor.

“Kış sezonuna yüklü bir şekilde hazırlıkları yaptık”

Kış sezonuna yüklü bir şekilde hazırlıklarını yaptıklarını belirten firma sahibi Mehmet Doğru, “Yaklaşık 35-40 bin stok yaptık. Onun haricinde çalışmalarımız devam ediyor. Yaz sezonunda ihracatımızı yaptık. Bu sezon için fiyatlar kaldıracak mı bilmiyoruz. İlerleyen günlerde göreceğiz. Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz fakat ama ağırlıklı olarak Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz. AVM’lere nazaran kalitemiz daha iyi. Talep görmek istiyoruz, bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“40 bin adet kışlık ürün hazırladık”

Kış sezonu hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden tekstilcilerden Seyfi Arslan, “Firmamız olarak 40’a yakın model ile kış sezonuna giriyoruz. Şu an için kış sezonuna hazırız. Çeşitli farklı modellerle ürünlerimizin stokunu sağladık. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı müşterilerimizi bekliyoruz. Yaklaşık kış sezonuna 40 bin adet kışlık ürün ile hazırlandık. Biz genelde Irak ağırlıklı çalışıyoruz. Ortadoğu pazarımız var, aynı şekilde Avrupa’nın belirli ülkelerine ihracat yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.