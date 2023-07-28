Tekstil sektörü markalaşarak darboğazdan çıkmayı planlıyor Türkiye'de tekstil sektöründe 1,5 milyon kişiye istihdam sağlanıyor. Deprem ve emeklilik nedeni ile iş gücü kaybı yaşayan sektör liderleri "markalaşmayı" çözüm önerisi olarak sunuyor.

AA

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay'dan tekstil sektörüyle ilgili çalışma hayatındaki ve iş kolundaki sorunlara değinerek uyarıda bulundu.

AY, tekstil sektöründe çalışan 1,5 milyon kişinin direkt çalıştığı ve dolaylı olarak 4 milyon kişiye gelir sağladığını belirtti.

Ay, açıklamasında tekstil, dokuma ve hazır giyim sektörünün üretim kapasitesinin daralmaya başladığını belirtti.

"Tekstil sektörü depremden olumsuz etkilendi"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden tekstil sektörünün de olumsuz etkilendiğini belirten Ay, çok sayıda tekstil emekçisinin yaşamını yitirdiğini ve birçok işletmenin zarar gördüğünü söyledi.

"Sektör, ülkeye her yıl 20 milyar dolar gelir sağlıyor"

Tekstil, dokuma ve hazır giyim sektörünün Türkiye'nin en büyük sektörlerinden biri olduğunu ve ülkeye her yıl 20 milyar dolar gelir getirdiğini vurgulayan Ay, şöyle konuştu:

Gerçekten bu ülkenin yerli ve milli bir sektörüyüz. Montaj değiliz. Pamuktan son ürüne kadar yerli ve milli bir üretim süreci yürütüyoruz. 1,5 milyon kişinin direkt çalıştığı, dolaylı olarak 4 milyon kişiye gelir sağlayan büyük bir sektörüz. Bu kadar büyük bir sektör maalesef yavaş yavaş bir darboğaza giriyor. Bunun birçok nedeni var. Konfeksiyon sektöründe fason üretim yapmanın sancılarını bugün üretimin azaldığı noktada yaşamaya başladık. Çünkü önceden markalar siparişlerini daha ucuz ve uygun yerlere taşıyordu ama bugün markalar yavaş yavaş bu ülkeden gidiyor. Biz markalaşmadığımız için bizim bu markaları ülkemizde tutmamız gerekiyor.

Ay, sorunun çözümü için hızlıca markalaşılması gerektiğini ve vergi adaletinin sağlanması gerektiğini savunuyor.

"Vergi adaleti bir an önce sağlanmalı"

Çalışanlar için gelir vergisi dilimlerinin oldukça yüksek olduğunu belirten Ay, şöyle devam etti: