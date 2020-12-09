Tekstil ve ham maddeleri ihracatı toparlanma eğiliminde

Tekstil ve ham maddeleri ihracatında haziran ve temmuzda durdurulan siparişlerin bekleyen sevkiyatlarıyla başlayan toparlanma eğilimi, ağustos, eylül ve ekim aylarında gelen yeni siparişlerle sürdü.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "Yılın ilk yarısında özellikle nisan ve mayıs aylarında yüzde 50’ye yakın bir gerileme olsa da sonraki süreçte sektör hızla toparlandı. Haziran ve temmuzda özellikle AB pazarında durdurulan siparişlerin bekleyen sevkiyatlarıyla başlayan toparlanma eğilimi, ağustos, eylül ve ekim aylarında gelen yeni siparişlerle devam etti. Kasım ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,6 oranında arttı." bilgisini verdi.

“OCAK-KASIM DÖNEMİNDE İHRACAT 8.7 MİLYARA DOLARA ULAŞTI”

Öksüz, haziran ayından itibaren güçlü bir toparlanma eğilimine giren sektörün, mart ve nisan ayındaki kayıpları yıl sonuna kadar telafi etmeyi hedeflediğini belirterek, 2020 ocak-kasım döneminde toplam tekstil ve ham maddeleri ihracatının 8 milyar 700 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

"EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜMÜZDE ABD’YE YÜZDE 38 İHRACAT ARTIŞI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Kasım ayında sektörün ihracat artışına en fazla katkı sağlayan ürün gruplarının; teknik tekstil, örme kumaş, elyaf ve iplik olduğunu ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği ülkelerine ev tekstili sektörümüzde AB’nin ithalat birim fiyat ortalamasından daha katma değerli ihracat gerçekleştiriyoruz. Kasım ayında 177 milyon dolar değerinde gerçekleşen ev tekstili ihracatımızın 109 milyon doları AB ülkelerine gerçekleştirildi. Ev tekstili sektörümüzde ABD’ye yüzde 38, İngiltere’ye yüzde 22, Hollanda’ya yüzde 35 ihracat artışı gerçekleştirdik. Bunda evden çalışma düzenine geçilmesinin büyük etkisi bulunuyor."

2020 yılı Kasım ayında örme kumaş ihracatının yüzde 12 artarak 142 milyon dolara çıktığını paylaşan Öksüz, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Kırgızistan ve Polonya’ya yüzde 20’nin üzerinde ihracat artışı gerçekleştiğini kaydetti.

“TEKNİK TEKSTİL İHRACATI KASIMDA YÜZDE 77 ARTTI”

Öksüz, teknik tekstil sektörünün her geçen ay kendi ihracat rekorunu egale ettiğini ifade ederek, 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77 artan teknik tekstil ihracatının, ocak–kasım döneminde yüzde 55 artarak 2,5 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Salgın döneminde ürün çeşitliliğinin öneminin daha fazla anlaşıldığını ifade eden Öksüz, "Ürün çeşitliliğimiz, ihracattaki güçlü toparlanmamızın en belirleyici etkenlerinden biri oldu. Tek pazar odaklı ya da sınırlı ürün gamına sahip bir sektör olsaydık pandemi döneminde daha büyük kayıplarla karşılaşabilirdik." değerlendirmelerinde bulundu.

"2020 YILI İHRACATINI YÜZDE 5 KAYIPLA KAPATACAĞIZ"

Öksüz, sektörün 2020 yılı ihracatını yüzde 5 kayıpla kapatmayı öngördüklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Salgın ve tüm küresel kapanmalara rağmen 197 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. İhracat pazar çeşitliliğimiz sektörümüzün dinamizmini ortaya koyuyor. 2020 yılını 10 milyar dolara yakın bir ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Tek pazar odaklı tedarik anlayışından uzaklaşmayı hedefleyen küresel alıcıların en yakın markajında Türkiye bulunuyor. Dolayısıyla yeniden kapanmamaların olmaması durumunda 2021 yılında rekor ihracat verilerine ulaşmayı hedefliyoruz."

"KAPASİTE KULLANIM ORANI 77,1 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Öksüz, "Kişisel koruyucu donanım ürünleri imalatındaki yoğun talep artışının da etkisiyle sektörümüzün kapasite kullanım oranı, nisan ayından bu yana yüzde 74 arttı. Kapasite kulanım oranları en hızlı toparlanan ikinci sektör olduk. Kasım ayı itibarıyla sektörümüzün kapasite kullanım oranı imalat sanayinin de üstünde bir artışla 77,1 seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı itibarıyla sektörümüzün kapasite kullanım oranlarının yeniden yüzde 80'in üzerine ulaşacağını öngörüyoruz." dedi.

"ÜRETİM ENDEKSİ YÜZDE 9,3 YÜKSELDİ"

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, sanayi üretim endeksi verilerinin de artıya geçtiğini ifade ederek, "Sektörümüzün üretim endeksi verileri, kapasite kullanım oranına benzer şekilde imalat sanayi ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Eylül ayı imalat sanayi üretim endeksi yüzde 8,5 artarken sektörümüzün üretim endeksi yüzde 9,3 arttı." dedi.