Temassız ödeyenler dikkat! Kredi kartlarında flaş değişiklik...

Özellikle pandemi ile birlikte ön plana çıkan temassız ödemeler için BDDK'dan yeni bir hamle geldi.

Koronavirüs salgını, alışveriş alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Kredi kartlarından temassız ödeme özelliği, teması azaltmak adına için milyonların tercihi oldu.

Şifresi olarak yapılabilen temassız ödemeler, 350 liraya kadar yapılabiliyordu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kartlı ödemelerde, salgın tedbirleri kapsamında, temassız işlem limitinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ ARTIRILDI

BDDK'nın Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) gönderdiği yazıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

Daha önce 250 Türk lirasına çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021'de 350 Türk lirası olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi.