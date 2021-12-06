Temiz enerjide finansman miktarı 2,5 milyar doları bulacak

Bu yıl bankaların yenilenebilir enerji sektörüne sağladığı finansmanın 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

2002-2020 yıllarında bankalar, Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımları için 40 milyar dolar finansman sağladı.

Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem, bu yıl ise bankaların yenilenebilir enerji sektörüne sağladığı finansmanın 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini belirtiyor.

GÜNEŞ ENERJİSİNİN PAYI YÜZDE 55

Bankaların yenilebilir enerjiye sağlayacağı söz konusu finansmanda güneş enerjisi projelerinin yüzde 55 paya sahip olması bekleniyor.

"BANKALAR, ENERJİ SEKTÖRÜNE YILLIK ORTALAMA 2 MİLYAR DOLAR KATKI YAPTI"

Bankaların, bu kapsamda enerji sektörüne ve enerji arz güvenliğine yıllık ortalama 2 milyar dolar katkı yaptığına işaret eden Hatem, "Bu yıl yenilenebilir enerji sektörüne sağlanan finansman miktarının, geçtiğimiz senelerin ortalamasına göre artış göstererek 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu tutarın yüzde 55'ini güneş enerjisi projelerine sağlanan finansmanlar oluştururken, yaklaşık yüzde 25'ini rüzgar enerjisi, yüzde 15'ini jeotermal enerji ve kalan kısmını biyo kütle ve biyogaz santrallerinin finansmanları oluşturuyor." diye konuştu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI ARTACAK

İlerleyen dönemde Yeşil Mutabakat, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP26 ve 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımların artması bekleniyor.